edición general
40 meneos
120 clics
Olga Díaz, manifestante agredida por un policía, muestra sus heridas en MVT: "Me duele más por dentro que los golpes"

Olga Díaz, manifestante agredida por un policía, muestra sus heridas en MVT: "Me duele más por dentro que los golpes"

Olga Díaz, manifestante agredida por un policía en las protestas propalestinas en Madrid, ha hablado en Más Vale Tarde tras lo ocurrido, y ha expresado que está "un poco sobrepasada, dolorida", aunque ha señalado que le "duele más por dentro que los golpes". "Estoy amoratada, y un poco en shock por todo lo que pasó ayer, sin entenderlo", ha añadido.

| etiquetas: olga , díaz , manifestante , agredida , policía , muestra , heridas
34 6 1 K 457 actualidad
30 comentarios
34 6 1 K 457 actualidad
Comentarios destacados:      
Harkon #1 Harkon *
Olga Díaz es actriz, aquí está el video de su agresión

www.instagram.com/reel/DOmJjAvAVF5/

recordar que fue Sánchez y Marlaska los que enviaron a los Policías a reprimir a los manifestantes (luego se les llena la boca con que los admiran mientras los muelen a palos).

Que me diga alguien donde está ejerciendo la violencia esta señora y a la señora mayor que golpea antes el policía.
6 K 109
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Al menos Irene llevaba guardaespaldas y salió indemne. ¿Ya podemos llamarla casta o aún es pronto? :troll:
3 K 23
Harkon #12 Harkon *
#2 completamente normal que lleve guardaespaldas tanto ella como Belarra, las dos eurodiputada y diputada respectivamente señaladas por Netanyahu como cómplices de Hamás y por toda la basura de extrema derecha de tus amiguitos, por simplemente querer parar el genocidio, van con una diana encima gracias a ellos, para que alguno de esos basuras les dispare o las acuchille como a Jo Cox u Olof Palme por la calle.

Lo que os gustaría es que eso pasara pero al final lo que pasa es que los vuestros se matan entre ellos como tu amiguito Kirl que le metió una bala en el cuello uno de vuestros prosélitos con el cerebro lavado

De nada y vuélvete al ignore con tus "amiguitos" genocidas.
1 K 26
Pertinax #16 Pertinax *
#12 No, si mal no me parece, no te confundas. También podrías haber citado a Ernest Lluch. Por hacer la comparación algo más cercana y realista, que ni por esas le llegan a la suela de los zapatos ni juntas.
0 K 9
ehizabai #19 ehizabai
#16 No sé qué me da, Perti, que ni se te hubiera ocurrido discutir si Fernando Buesa debería ir con escolta a las concentras y protestas en las que participó.
Pero, con estas sí que se te ocurre la idea, y la sueltas.
2 K 41
Pertinax #22 Pertinax *
#19 ¿A ti qué más te da, si tus reconocidos luchadores por la libertad asesinaron a ambos? Incluso a ti, si te llegan a pillar cerca.

Por otra parte veo que el sarcasmo lo tienes en barbecho. ¿Qué parte de mal no me parece no has entendido?
0 K 9
ehizabai #23 ehizabai
#22 Me molesta la hipocresía de la gente como tú.
1 K 26
Pertinax #24 Pertinax *
#23 youtu.be/WELWNrXun04?si=89iC-tlw1adw96hF

La próxima vez procura entender conceptos. No son tan complejos, créeme.
0 K 9
Pertinax #26 Pertinax
#25 Paso, que me rickrolleas. :troll:
0 K 9
ehizabai #27 ehizabai
#26 A estas alturas rickrollear... Modernízate, anda, que estás ya viejuno.
0 K 10
Pertinax #28 Pertinax *
#27 Go to #24
Y sacabau.
0 K 9
ehizabai #29 ehizabai
#28 Viejuno y repetitivo.
0 K 10
frg #13 frg
#2 Lo importante no es correr, sino que alguno carra menos que tú. A ver si esa gente que mencionas ha llegado ahí sin dejar a nadie por el camino. Experiencia no falta. :-)
0 K 12
Harkon #11 Harkon
#7 Ajo y agua.

De nada y venga, circula al ignore
1 K 26
BastardWolf #18 BastardWolf *
#1 oye algo que me lleva tiempo llamando la atención de ese video es que justamente ese madero que tiene la mano tan larga soltando porrazos no lleva el chaleco que le identificaria con su numero a la espalda. La lleva por lo menos visible en el pecho, o ni eso? Pq no alcanzo a verlo...
1 K 26
Harkon #20 Harkon
#18 Se creen impunes y van como les da la gana
0 K 14
Destrozo #30 Destrozo
#20 van como les da la gana porque son impunes
0 K 10
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Según dicen en la prensabasura los policías iban "atados de manos", y menos mal, si llegan a ir desatados se lían a tiros...
5 K 74
Harkon #5 Harkon
#4 A ver, ten en cuenta que los UIPs son bastante limitaditos de vocabulario, debe de ser "desatados de manos" pero claro, a un borderline con menos de 60 de IQ pues no le pidas mucho.
1 K 26
frg #14 frg
#4 ¡Claro que iban atados! No puedes disparar botes de humo y pelotazos contra una multitud que se manifiesta. Espera, que sí lo hicieron
1 K 24
cocolisto #8 cocolisto
Menudos gorilas....
1 K 34
#9 pelagito
Valiente valiente. VAliente hijo de puta digo.
1 K 24
#3 sliana
En cualquier situación donde la policía te desaloja, te piras. Si no te piras, cobras. Llegado el momento, quien manda es la porra, y con la porra no razonas.
1 K 13
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones *
#3 Ya, y en un país con salud democrática no hay porrazos y si los hay, hay Ministerio del Interior para dejar en la calle a esos garrulos con placa.
Ay! ojalá gobernara la izquierda para derogar la ley mordaza y reformar la policía, que ya está bien de darle una paguita a tanto retrasado que no comprende en que consiste ni como debe hacer su trabajo.
1 K 24
platypu #10 platypu *
Poco me parece para los terroristas como ella y las otras dos imbeciles
4 K -37
frg #15 frg
#10 Si, llevavan cócteles molotov en botellas de plástico llenas de agua, ya te digo.
0 K 12
mund4y4 #17 mund4y4
#10 Tienes en el primer comentario el vídeo y en él puedes apreciar el terrorismo que estaba ejerciendo esta señora. De hecho, quizás no haya pasado yo tanto miedo en la vida, sólo de verla ahí, caminando.
1 K 26
Harkon #21 Harkon *
#10 no sabes ni contar, son dos señoras, no hay 3 personas agredidas.

Luego vais y votáis con ese "nivelazo" xD

de nada
0 K 14

menéame