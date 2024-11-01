Olga Díaz, manifestante agredida por un policía, muestra sus heridas en MVT: "Me duele más por dentro que los golpes"

Olga Díaz, manifestante agredida por un policía en las protestas propalestinas en Madrid, ha hablado en Más Vale Tarde tras lo ocurrido, y ha expresado que está "un poco sobrepasada, dolorida", aunque ha señalado que le "duele más por dentro que los golpes". "Estoy amoratada, y un poco en shock por todo lo que pasó ayer, sin entenderlo", ha añadido.