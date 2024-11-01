Olga Díaz, manifestante agredida por un policía, muestra sus heridas en MVT: "Me duele más por dentro que los golpes"

Olga Díaz, manifestante agredida por un policía en las protestas propalestinas en Madrid, ha hablado en Más Vale Tarde tras lo ocurrido, y ha expresado que está "un poco sobrepasada, dolorida", aunque ha señalado que le "duele más por dentro que los golpes". "Estoy amoratada, y un poco en shock por todo lo que pasó ayer, sin entenderlo", ha añadido.
| etiquetas: olga , díaz , manifestante , agredida , policía , muestra , heridas
www.instagram.com/reel/DOmJjAvAVF5/
recordar que fue Sánchez y Marlaska los que enviaron a los Policías a reprimir a los manifestantes (luego se les llena la boca con que los admiran mientras los muelen a palos).
Que me diga alguien donde está ejerciendo la violencia esta señora y a la señora mayor que golpea antes el policía.
Lo que os gustaría es que eso pasara pero al final lo que pasa es que los vuestros se matan entre ellos como tu amiguito Kirl que le metió una bala en el cuello uno de vuestros prosélitos con el cerebro lavado
De nada y vuélvete al ignore con tus "amiguitos" genocidas.
Pero, con estas sí que se te ocurre la idea, y la sueltas.
Por otra parte veo que el sarcasmo lo tienes en barbecho. ¿Qué parte de mal no me parece no has entendido?
La próxima vez procura entender conceptos. No son tan complejos, créeme.
Y sacabau.
De nada y venga, circula al ignore
Ay! ojalá gobernara la izquierda para derogar la ley mordaza y reformar la policía, que ya está bien de darle una paguita a tanto retrasado que no comprende en que consiste ni como debe hacer su trabajo.
Luego vais y votáis con ese "nivelazo"
de nada