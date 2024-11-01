Ola de países suspenden solicitudes de visados estadounidenses [ENG]

Las embajadas y consulados de Estados Unidos en varios países, entre ellos Pakistán, Jordania, Líbano, Irak, Kuwait y Arabia Saudita, han suspendido temporalmente los servicios de visado en medio de la guerra en curso entre Irán, Israel y Estados Unidos. La suspensión temporal de las citas para visados se produce en un momento en que las tensiones regionales siguen aumentando en medio del conflicto en curso entre Irán, Israel y Estados Unidos. Según el Mando Central de Estados Unidos, al menos siete militares estadounidenses han muerto...