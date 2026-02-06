La ola histórica de calor en Australia bate récords de hace 50 años (eng)

La intensidad del calor ha sido tal que algunas noches no bajan de 30 °C, lo que agrava los efectos sobre la salud humana. Australia está atravesando una ola de calor histórica, con temperaturas que se han acercado o incluso superado los 49–50 °C en varias zonas del sureste del país (por ejemplo en Port Augusta, Andamooka y otras localidades). Esto ha roto récords históricos de temperatura en regiones como Victoria y Australia Meridional.