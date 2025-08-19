edición general
La ola de calor concluye con 1.149 muertes achacables a las altas temperaturas en 16 días

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estima que, en lo que va de verano, se han producido 2.635 muertes atribuibles a las altas temperaturas, de las que casi la mitad, un total de 1.149, se han registrado durante la ola de calor que empezó el 3 de agosto y culminó ayer.

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Ripio #5 Ripio
NPCmasacrado #6 NPCmasacrado
#2 Aas59
1.124 exactamente. Ojo que precisión!
1 K 15
ChatGPT #4 ChatGPT
#2 cuando haces números en base a fórmulas, con muchas asunciones, te da un resultado concreto… otra cosa es que sea real.
1 K 19
Priorat #7 Priorat *
#4 Bueno, puede ser por eso o por una pandemia incipiente. Lo que es evidente es que hay un aumento de la mortalidad por encima de la media coincidente con la ola de calor.

¿Puede ser una epidemia en lugar de la ola de calor? Pues si, podría ser. Pero creeme, no es lo más probable.
0 K 12
ChatGPT #8 ChatGPT *
#7 o simplemente una anomalía estadística.
Por otro lado “achacar” al calor una muerte de alguien que ya estaba con un pie en el otro lado, y el calor lo precipitó, igual es exagerar el tema.
0 K 10

