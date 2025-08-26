edición general
La ola de calor de agosto pasa factura a bares y restaurantes: epidemia de terrazas vacías y caída del ticket medio

Las ventas se han ido frenando con la llegada de las temperaturas extremas.

correcorrecorre #1 correcorrecorre
Tampoco tendrá que ver la caña a 3 euros, no...
11 K 121
#3 Icelandpeople
#1 Caña a 3 euros será donde vives tú.

En Madrid andamos ya a 4€.
5 K 50
correcorrecorre #4 correcorrecorre
#3 En mi zona, caña es 25cl, tubo o copa 33cl. Depende de qué ciudad estés te ponen una cosa u otra.
0 K 10
#5 Icelandpeople
#4 Te hablo de tercio, o doble de 33cl. grifo.
0 K 19
correcorrecorre #6 correcorrecorre
#5 Pues eso, la caña de Madrid es el tubo de Zaragoza.
1 K 29
Connect #8 Connect
#3 Todo dependerá de lo que le cobren por el alquiler del local. En según que zonas los alquileres se locales han subido tanto como la vivienda.
1 K 29
powernergia #7 powernergia
#1 No debe tener mucho que ver porque en septiembre las volveremos a ver llenas.
0 K 13
#19 UNX
Pues es raro, porque muchos turistas extranjeros parecen inmunes al calor. En Baleares hay muchos establecimientos que no tienen de aire acondicionado porque los empresarios no quieren gastar, y a los turistas les da igual, siguen llenando.
0 K 12
#11 Pkpkpk
Pero si en verano ha hecho calor de toda la vida... no sé de qué se quejan :troll:
0 K 10
#2 Galton *
Edito... ya está dicho...
0 K 9
CharlesBrowson #17 CharlesBrowson
Aro aro hace mucha caló para ir al bar a refrescarte, la avaricia no tiene nada que ver, aro aro, me da a mí que estos sinvergüenzas quieren culpar a las olas de calor a ver si pillan lereles
0 K 8
vilgeits #13 vilgeits
Que hagan conciertos
0 K 7
#18 Madmaxi
El septiembre de los lloros...
0 K 6
Sandilo #9 Sandilo
El Meneante medio lo que quiere es que el dueño del bar pague un 87,6% de impuestos, el camarero trabaje 2 horas ganando +3k y la caña con tapa de ensaladilla cueste como mucho 1€.

Todo lo demás es avaricia capitalista.
5 K -21
#10 Icelandpeople
#9 ¿Cómo va el bar?
2 K 30
Veelicus #12 Veelicus
#9 Este intento de ridiculizar creo que te ridiculiza a ti en realidad...
5 K 60
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso *
#9 #12 según leo en la práctica, un hostelero paga fácilmente un 35–45% de lo que gana en impuestos y cotizaciones, sin contar el IVA (que es neutro pero condiciona la caja).

Un camarero tiene convenio y horas máximas de trabajo que se registran con fichajes para tenerlas registradas, hay un SMI y a partir de ahí lo que quiera el empresario mejorar para buscar talento y atar a sus empleados para que no busquen otras opciones laborales.

Luego ya está el tema de I+D+i que quiera el empresario aplicar para atraer clientela.

Lo de los precios eso ya depende de los cálculos internos que haga para cubrir gastos y tener márgenes de ganancias, siempre que estén puestos en la carta y visibles para que el consumidor pueda comparar antes de pedir
0 K 20
#16 Icelandpeople
#12 La verdad es que me importa una filfa.
0 K 19
#15 wictor69
#9 el facha medio quiere no pagar impuestos, explotar a sus trabajadores y cobrar 4€ por una cerveza con tapa de ensaladilla y su correspondiente salmolenosis
6 K 77
Sandilo #24 Sandilo
#15 Si, hay que bajar impuestos y que la población tenga poder adquisitivo.

Eso es algo que os revienta a muchos de la izquierda. Esa parte que queréis una población empobrecida e imponer el la cartilla de racionamiento ingreso mínimo vital para tenerlos dóciles, sumisos y por supuesto siempre dependientes.

El modelo de Cuba y Venezuela que tanto os gusta. Menos mal que Trump se va a llevar por delante a Maduro y muy posiblemente a ZP.
0 K 5
#20 silzul *
#9 No, solo queremos que se trabajen, paguen y coticen las 8 horas de jornada. Se paguen los impuestos correspondientes y que no intenten colarnos conceptos que no existen en carta. Y que te vendan lo que realmente te ponen en carta...

Luego si quieres cobrarme un hueco, yo decido o no si me merece la pena.
0 K 7
#22 k3ym4n
#9 cualquiera puede hablar hoy en dia y decir tonterias . Enhorabuena
0 K 7
Sandilo #23 Sandilo
#22 Los zurdos sabéis mucho de eso.
0 K 5

