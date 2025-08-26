·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6157
clics
Fotos inquietantes de Rosemary Kennedy antes y después de la lobotomía (ENG)
6299
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
6019
clics
Comparación y evolución del tamaño de los submarinos por pais
4921
clics
Boicot a la Vuelta
6021
clics
Los monstruos mitológicos de la Península Ibérica (2023)
más votadas
450
Moreno Bonilla veta carreras de futuro en la pública y las deja solo para quienes paguen 46.000 euros en la privada
542
Pep Guardiola pagó la reparación del barco de Open Arms de su bolsillo
470
Ayuso gasta millones en artistas mientras Madrid sufre recortes: la Semana de la Hispanidad más cara de la historia
331
Abraham Fernández Sánchez: desvelamos la identidad del tercer ultraderechista que agredió al periodista de Canal Red, Román Cuesta
294
El Gobierno alemán anticipa "dolorosos" recortes en parte de las prestaciones sociales
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
52
clics
La ola de calor de agosto pasa factura a bares y restaurantes: epidemia de terrazas vacías y caída del ticket medio
Las ventas se han ido frenando con la llegada de las temperaturas extremas.
|
etiquetas
:
calor
,
hostelería
9
2
0
K
115
actualidad
24 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
115
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
correcorrecorre
Tampoco tendrá que ver la caña a 3 euros, no...
11
K
121
#3
Icelandpeople
#1
Caña a 3 euros será donde vives tú.
En Madrid andamos ya a 4€.
5
K
50
#4
correcorrecorre
#3
En mi zona, caña es 25cl, tubo o copa 33cl. Depende de qué ciudad estés te ponen una cosa u otra.
0
K
10
#5
Icelandpeople
#4
Te hablo de tercio, o doble de 33cl. grifo.
0
K
19
#6
correcorrecorre
#5
Pues eso, la caña de Madrid es el tubo de Zaragoza.
1
K
29
#8
Connect
#3
Todo dependerá de lo que le cobren por el alquiler del local. En según que zonas los alquileres se locales han subido tanto como la vivienda.
1
K
29
#7
powernergia
#1
No debe tener mucho que ver porque en septiembre las volveremos a ver llenas.
0
K
13
#19
UNX
Pues es raro, porque muchos turistas extranjeros parecen inmunes al calor. En Baleares hay muchos establecimientos que no tienen de aire acondicionado porque los empresarios no quieren gastar, y a los turistas les da igual, siguen llenando.
0
K
12
#11
Pkpkpk
Pero si en verano ha hecho calor de toda la vida... no sé de qué se quejan
0
K
10
#2
Galton
*
Edito... ya está dicho...
0
K
9
#17
CharlesBrowson
Aro aro hace mucha caló para ir al bar a refrescarte, la avaricia no tiene nada que ver, aro aro, me da a mí que estos sinvergüenzas quieren culpar a las olas de calor a ver si pillan lereles
0
K
8
#13
vilgeits
Que hagan conciertos
0
K
7
#18
Madmaxi
El septiembre de los lloros...
0
K
6
#9
Sandilo
El Meneante medio lo que quiere es que el dueño del bar pague un 87,6% de impuestos, el camarero trabaje 2 horas ganando +3k y la caña con tapa de ensaladilla cueste como mucho 1€.
Todo lo demás es avaricia capitalista.
5
K
-21
#10
Icelandpeople
#9
¿Cómo va el bar?
2
K
30
#12
Veelicus
#9
Este intento de ridiculizar creo que te ridiculiza a ti en realidad...
5
K
60
#14
Verdaderofalso
*
#9
#12
según leo en la práctica, un hostelero paga fácilmente un 35–45% de lo que gana en impuestos y cotizaciones, sin contar el IVA (que es neutro pero condiciona la caja).
Un camarero tiene convenio y horas máximas de trabajo que se registran con fichajes para tenerlas registradas, hay un SMI y a partir de ahí lo que quiera el empresario mejorar para buscar talento y atar a sus empleados para que no busquen otras opciones laborales.
Luego ya está el tema de I+D+i que quiera el empresario aplicar para atraer clientela.
Lo de los precios eso ya depende de los cálculos internos que haga para cubrir gastos y tener márgenes de ganancias, siempre que estén puestos en la carta y visibles para que el consumidor pueda comparar antes de pedir
0
K
20
#16
Icelandpeople
#12
La verdad es que me importa una filfa.
0
K
19
#15
wictor69
#9
el facha medio quiere no pagar impuestos, explotar a sus trabajadores y cobrar 4€ por una cerveza con tapa de ensaladilla y su correspondiente salmolenosis
6
K
77
#24
Sandilo
#15
Si, hay que bajar impuestos y que la población tenga poder adquisitivo.
Eso es algo que os revienta a muchos de la izquierda. Esa parte que queréis una población empobrecida e imponer el
la cartilla de racionamiento
ingreso mínimo vital para tenerlos dóciles, sumisos y por supuesto siempre dependientes.
El modelo de Cuba y Venezuela que tanto os gusta. Menos mal que Trump se va a llevar por delante a Maduro y muy posiblemente a ZP.
0
K
5
#20
silzul
*
#9
No, solo queremos que se trabajen, paguen y coticen las 8 horas de jornada. Se paguen los impuestos correspondientes y que no intenten colarnos conceptos que no existen en carta. Y que te vendan lo que realmente te ponen en carta...
Luego si quieres cobrarme un hueco, yo decido o no si me merece la pena.
0
K
7
#21
woody_alien
#9
www.youtube.com/watch?v=-9BkkVAntMA
0
K
12
#22
k3ym4n
#9
cualquiera puede hablar hoy en dia y decir tonterias . Enhorabuena
0
K
7
#23
Sandilo
#22
Los zurdos sabéis mucho de eso.
0
K
5
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En Madrid andamos ya a 4€.
Todo lo demás es avaricia capitalista.
Un camarero tiene convenio y horas máximas de trabajo que se registran con fichajes para tenerlas registradas, hay un SMI y a partir de ahí lo que quiera el empresario mejorar para buscar talento y atar a sus empleados para que no busquen otras opciones laborales.
Luego ya está el tema de I+D+i que quiera el empresario aplicar para atraer clientela.
Lo de los precios eso ya depende de los cálculos internos que haga para cubrir gastos y tener márgenes de ganancias, siempre que estén puestos en la carta y visibles para que el consumidor pueda comparar antes de pedir
Eso es algo que os revienta a muchos de la izquierda. Esa parte que queréis una población empobrecida e imponer el
la cartilla de racionamientoingreso mínimo vital para tenerlos dóciles, sumisos y por supuesto siempre dependientes.
El modelo de Cuba y Venezuela que tanto os gusta. Menos mal que Trump se va a llevar por delante a Maduro y muy posiblemente a ZP.
Luego si quieres cobrarme un hueco, yo decido o no si me merece la pena.