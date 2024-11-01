La ola de boicots culturales a Israel sacude festivales, cine y escenarios

El último episodio se vivió en el Festival de Música de Gante, que decidió cancelar la participación del director israelí Lahav Shani al no pronunciarse sobre la situación de Palestina. La organización argumentó que no podía colaborar con quienes no se desvincularan de un «régimen genocida». La ironía más amarga la puso el propio Basel Adra, uno de los directores palestinos de 'No Other Land', documental ganador del Oscar a mejor documental. Apenas unos días después de la gala, las fuerzas israelíes ocuparon su casa en Cisjordania.