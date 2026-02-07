edición general
El OIEA advierte del deterioro en la red de seguridad nuclear ucraniana y pide "máxima moderación militar"

El director del organismo nuclear de la ONU insta a reparar con urgencia la red eléctrica de Ucrania tras recientes ataques, advierte sobre riesgos para sus plantas atómicas y exige que ambas partes faciliten mejoras para evitar futuros incidentes El sistema de suministro eléctrico de Ucrania continúa bajo una presión constante derivada de la actividad militar, lo cual incrementa los riesgos para la seguridad de las instalaciones nucleares

comentarios
#3 tierramar *
Si tuvieramos mandatarios intelgentes, cultos y honrados se dejarían de despilfarrar dinero en armas, parar la guerra ya, y utilizar el dinero en reparar Chernobyl y Zaporynia mientras se pueda. Además del gran peligro que supone Zaporynia , Chernobyl está dañado y emitiendo contaminación radioactiva. www.meneame.net/story/reparaciones-emergencia-sarcofago-chernobil-podr
¿Quienes van a estar dispuestos a morir, esta vez, como los liquidadores de Chernobyl? La mayoría fueron rusos y ucranianos, algunos dieron su vida sabiend a que se exponían, otros muchos no conocían las consecuencias
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Que se lo pida a Ucrania que es quien la bombardea.
Gry #4 Gry
#1 Rusia está atacando la infrastructura eléctrica, es peligroso que una central nuclear se quede sin suministro externo.

www.perfil.com/noticias/internacional/rusia-ataca-y-deja-sin-luz-ni-ca
#2 tierramar
Para que la OIEA avise es que la situación está muy mal. Los mandatariso europeos manteniendo la guerra de Ucrania son unos verdaderos criminales-suicidas, un accidente grave en Zaporynia provocaría una reacción en cadena imposible de contener, debido a las toneladas de material radioactivo: Europa desaparecería.
#5 Febrero_2026
A ver si comenzamos a entender que a la Puta Rusia le da igual matarnos a todos.
