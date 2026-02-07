El OIEA advierte del deterioro en la red de seguridad nuclear ucraniana y pide "máxima moderación militar"

El director del organismo nuclear de la ONU insta a reparar con urgencia la red eléctrica de Ucrania tras recientes ataques, advierte sobre riesgos para sus plantas atómicas y exige que ambas partes faciliten mejoras para evitar futuros incidentes El sistema de suministro eléctrico de Ucrania continúa bajo una presión constante derivada de la actividad militar, lo cual incrementa los riesgos para la seguridad de las instalaciones nucleares