La Oficina Antifraude mantiene paralizada desde 2023 una denuncia que afecta al PP andaluz

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción mantiene desde 2023 en “análisis preliminar” una denuncia por conciertos sanitarios que implica a cargos del PP andaluz, mientras otras tres denuncias posteriores sí fueron admitidas e investigadas.

angelitoMagno
Lo del PP andaluz con la sanidad es de traca. Contratos de emergencia cuando la ley ya no lo permitía, derivación de fondos a la privada, fallos en la detección precoz del cáncer, cierre de servicios, en fin, un desastre.

Pero bueno, Moreno Bonilla va con la chorra fuera. Cuando toquen elecciones se presentarán tres partidos de izquierda indistinguibles los unos del otro, más el PSOE y hala, a sacar otra mayoría por simple dispersión del voto.
soberao
#2 Y lo peor de todo es que ninguno de los 3 va a tener militancia ni para ir a pegar carteles. Van a tirar de Instagram para presentar a sus candidatos...
Leon_Bocanegra
La casualidad...
DonaldBlake
#1 O causalidad
JanSolo
La derecha es capaz de cometer fraude incluso desde la oficina antifraude.
Cehona
Sin prisas, que ocurra como a Peinado, casualmente le caducan las instrucciones donde el PP está inmerso.
pirat
Estaba esperando hasta final de verano por una operación y me acaba de llegar una carta con plan de choque para derivarme a clínicas privadas, la mayoría QUIRÓN...
Soy convencido defensor de lo público, tengo familiares profesionales en la sanidad pública y el que trabaja en el hospital que me corresponde me desmiente que esté especialmente saturado.
El sinvergüenza de mazón está desatado transfiriendo flagrantemente recursos públicos a amigachos de la privada, a costa de nuestra salud y aportaciones al sistema público.
Les deseo lo peor, una pronta muerte lenta y agónica
