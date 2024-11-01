La Oficina Antifraude mantiene paralizada desde 2023 una denuncia que afecta al PP andaluz

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción mantiene desde 2023 en “análisis preliminar” una denuncia por conciertos sanitarios que implica a cargos del PP andaluz, mientras otras tres denuncias posteriores sí fueron admitidas e investigadas.
| etiquetas: andalucía , fraude , denuncia , pp , sanidad
Pero bueno, Moreno Bonilla va con la chorra fuera. Cuando toquen elecciones se presentarán tres partidos de izquierda indistinguibles los unos del otro, más el PSOE y hala, a sacar otra mayoría por simple dispersión del voto.
Soy convencido defensor de lo público, tengo familiares profesionales en la sanidad pública y el que trabaja en el hospital que me corresponde me desmiente que esté especialmente saturado.
El sinvergüenza de mazón está desatado transfiriendo flagrantemente recursos públicos a amigachos de la privada, a costa de nuestra salud y aportaciones al sistema público.
Les deseo lo peor, una pronta muerte lenta y agónica