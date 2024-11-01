edición general
Es oficial: Elon Musk podría abandonar Tesla y dejar la compañía al borde del abismo

Elon Musk podría abandonar Tesla si no se aprueba un nuevo plan de compensación de un trillón de dólares en acciones, dividido en doce tramos y condicionado a objetivos empresariales. El consejo de administración teme que sin él, la empresa pierda valor. Musk busca más control para impulsar proyectos como los robots Optimus. Aunque la cifra es polémica, algunos creen que su liderazgo puede generar enormes beneficios. Denholm, presidenta del consejo, defiende que mantener a Musk es clave para el futuro de Tesla y su apuesta por la IA

Harkon #2 Harkon
Al contrario, le auguro mejor futuro a la compañía xD
#1 tropezon
Está claro que tiene comprado al consejo de administración.
Creo que los otros accionistas pensarán que, precisamente si sigue, será cuando llevará la compañía al abismo
ctrlaltsupr1 #3 ctrlaltsupr1
Un trillón de Dólares de Zimbabwe.
