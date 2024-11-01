La ofensiva judicial de la derecha contra el proceso de regularización se encamina hacia el Tribunal Supremo

La vista para estudiar los recursos presentados contra el Real Decreto 316/2026, prevista inicialmente por la sala contenciosa-administrativa del TS para el miércoles 13 de mayo, ha sido reprogramada para el 22 de mayo.El Tribunal Supremo anunciaba ayer 12 de mayo el aplazamiento de la vista convocada inicialmente para hoy, miércoles 13, con el objetivo de estudiar los recursos presentados por HazteOír, la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros, contra el Real Decreto 316/2026. En la cita, que ha sido aplazada al próximo 22 de mayo.