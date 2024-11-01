A la odisea veraniega de Renfe sólo le faltaban los ladrones de cobre. Así que también han acudido a la cita

A primera hora de la mañana, Adif confirmaba el robo de cable en un punto de tramo andaluz que provoca nuevos retrasos. El motivo ha sido un robo de cable entre Córdoba y Guadajoz. El problema, evidentemente, es el atasco de trenes que ha causado esta avería lo que obliga a retrasar los trayectos habituales durante varias horas. En 2015, el robo de cables le proporcionó a un grupo de ladrones un botín que se valoraba en más de 800.00 euros. En 2022, otro robo también dejó unos 135.000 euros en los bolsillos de otro grupo de ladrones.