La odisea de tres 'locos' de la F1 para ser los ojos de la afición en los test de Montmeló: "Nos mandaron a la secreta y Mossos"

A las nueve de la mañana, en una de las colinas que abrazan el Circuit de Barcelona-Catalunya, el silencio solo lo rompía el eco lejano de los motores de los Fórmula 1. No había masas de aficionados ni colas de coches: apenas dos fotógrafos y tres personas más, entre ellos un creador de contenido que la comunidad conoce como 'Nachez'.

Habían madrugado para hacer lo que llevan días intentando: convertirse en los ojos de la afición en unos test privados blindados a cal y canto. Lo que no esperaban era lo que sucedió después.

La historia no nació como una operación milimetrada. "Empezó siendo todo un poco por mensaje, un poco de medio coña. Nos vimos en un evento y fuimos concretando"

El punto de inflexión llegó alrededor de Nochevieja, cuando los tres -el propio Nachez, el también creador de contenido Ekaitz Gil y el periodista freelance Jorge Peiró- se pusieron realmente en serio a ...