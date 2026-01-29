edición general
La odisea de tres 'locos' de la F1 para ser los ojos de la afición en los test de Montmeló: "Nos mandaron a la secreta y Mossos"

A las nueve de la mañana, en una de las colinas que abrazan el Circuit de Barcelona-Catalunya, el silencio solo lo rompía el eco lejano de los motores de los Fórmula 1. No había masas de aficionados ni colas de coches: apenas dos fotógrafos y tres personas más, entre ellos un creador de contenido que la comunidad conoce como 'Nachez'.
Habían madrugado para hacer lo que llevan días intentando: convertirse en los ojos de la afición en unos test privados blindados a cal y canto. Lo que no esperaban era lo que sucedió después.
La historia no nació como una operación milimetrada. "Empezó siendo todo un poco por mensaje, un poco de medio coña. Nos vimos en un evento y fuimos concretando"
El punto de inflexión llegó alrededor de Nochevieja, cuando los tres -el propio Nachez, el también creador de contenido Ekaitz Gil y el periodista freelance Jorge Peiró- se pusieron realmente en serio a ...

silencer #1 silencer
Parece sorprendente dedicar tantos recursos públicos a evitar q la gente pueda grabar lo q le venga en gana en mitad del monte, no?
4 K 59
Aguarrás #2 Aguarrás
#1 Para cosas importantes no hay medios.
La justicia es dura con el pobre y el robagallinas.
2 K 32
Relator #3 Relator
Me parece absurdo, en lugar de acercar la fórmula 1 al público, generando expectación, incógnitas y espectáculo, estén dando el show de perseguir a personas que quieren cubrir esos momentos. Igual de lamentable el no retransmitirlo, del mismo modo que los entrenamientos en Bahrein, que también habrán parones de emisión. No entiendo tanto hermetismo, el espionaje industrial lo tienen en el box de al lado, o sea que no creo que sea por motivos de ingeniería, más bien por la posible imagen de coches fallando, pero eso forma parte del deporte, es de esperar. La falta de transparencia es la que genera rechazo en muchos casos, y soy seguidor asiduo de este deporte, y hablo sabiendo lo que hay a diario.
0 K 10
#4 Drazz
heroes sin capa
0 K 6

