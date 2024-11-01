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Por qué odio ser de izquierdas a veces [Eng]  

"Es por esto que no me gusta ser de izquierda muchas veces, tío, para serte sincero, porque nosotros somos los que se dejan llevar por sus emociones."

| etiquetas: humor , izquierdas , derechas , ideologías , comparación
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 colemur
¿ Un yanki de izquierdas ?
venga, hombre.
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#3 Tensk
#2 Ajá, tu negativo es porque no has sabido pillar el chiste. Mala suerte la tuya.
1 K 3
#1 Tensk
Es humor, pero no le falta su dosis de verdad.

(Un saludo a los que no quieren que el que suba el meneo escriba el primer comentario)
1 K 27
Anfiarao #6 Anfiarao
#1 right can't meme.

Por eso creéis que está mierda es humor
1 K 33
#11 Tensk
#6 Pobrecillo, das pena.
0 K 11
autonomator #8 autonomator
#1 Ay. Los puristas... Taaaaaaan pelmas.
(Agudo el vídeo, me ha gustado)
1 K 27
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Es gracioso porque es verdad. Por ejemplo, por ser yanki ya te pueden decir que no eres de izquierdas, sin siquiera saber nada más de ti.
1 K 24
#10 fremen11
#9 ya nadie se acuerda de la caza de brujas contra los comunistas en los USA.......
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#7 chocoleches
Es gracioso porque es verdad.
1 K 22
pepel #5 pepel
Odias a veces o eres de izquierda a veces.
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Derecha e izquierda puede resultar algo demasiado abstracto para algunos... Con Arriba y Abajo seguro que lo pillan.
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hazardum #12 hazardum
Yo me considero de izquierdas, pero es cierto que en la izquierda actual hay ciertos sectores que son básicamente "repartidores de carnet de izquierdas", que si te sales del pack, ya no eres de izquierdas, y eso es uno de los problemas existentes hoy en día en la izquierda, el no poder disentir, criticar o debatir ciertas ideas sin que te acusen de algo o que haya un debate sano en algunos aspectos. Hace poco le paso a uno de izquierda unida, dijo algo de que también había que apoyar a los hombres, y se le tiraron encima.
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menéame