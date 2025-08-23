edición general
El odio racista en redes ya no sale gratis: condenado un hombre de ideología nazi por atacar a una joven negra

De 2.000 delitos de odio registrados por las FSE solo se han resuelto 123 casos en los que predominaron sobre todo las amenazas y la incitación pública al odio. El documento refleja un esclarecimiento mayor (un 10% más respecto 2023) de los hechos denunciados. "Esta sentencia es un ejemplo más de que, cuando se realiza una investigación efectiva, el anonimato y la impunidad en redes sociales no existe", celebra de las Mercedes, letrada de Akeju. Durante tiempo,la enfermera Kehinde Oluwatobi Akeju Akeju tuvo miedo de pisar la calle...

antesdarle #1 antesdarle
Pues espero que se predique con el ejemplo. Ya cansa aguantar indeseables en redes sociales.
cocolisto #4 cocolisto
#1 Al menos que se lo piensen antes de decir algo insultante, denigrante o racista. Les puede no salir gratis.
Y ahí, conviene que no seamos tolerantes con depende que comentarios y los @admin tomen conciencia. Hay mucho dolor y sufrimiento en quien sufre estos insultos y acosos.
cocolisto #2 cocolisto
Texto completo :

"Durante un tiempo, la enfermera Kehinde Oluwatobi Akeju Akeju, de 25 años, tuvo miedo de pisar la calle. Un perfil anónimo había irrumpido en su Instagram a base de insultos racistas. La agresividad crecía. Y lo peor era no saber quién estaba detrás: podría ser un desconocido en otra provincia, un compañero de trabajo o el vecino de al lado. Un agresor virtual que podía cruzar la pantalla y aparecer en la vida real en cualquier momento. Sufría ataques de pánico.

―Vete a…
calde #3 calde
pues no, las campañas de acoso, difamación, ... en internet, no deberían salir gratis.

Estoy a favor de poder mantener el anonimato en internet, pero si se usa de manera fraudulenta, veo bien que se pueda identificar al autor, previa autorización judicial. Cómo cuando la policía entra en casa del delincuente.
#5 laruladelnorte
Ha pedido perdón pero con la boca pequeña,esta escoria no cambia de la noche a la mañana.
