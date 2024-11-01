edición general
16 meneos
62 clics

El odio letal de los célibes involuntarios

Las advertencias estaban ahí. Lex Ashton, de 19 años, había publicado en medios digitales su intención de causar un baño de sangre. En sus redes sociales se describía como una persona sola y resentida. En su perfil había fotos de armas y de la vestimenta negra que usó el día de la agresión. Su caso tiene similitudes con muchos tiroteos escolares en la Unión Americana. Pero en México, donde tenemos otros tipos de violencia, no habíamos visto algo así.

| etiquetas: tiroteo , incel , eeuu , mexico , asesinato , odio , lex ashton
14 2 4 K 118 actualidad
4 comentarios
14 2 4 K 118 actualidad
Gadfly #1 Gadfly
Hoy te ha dado por esto...
1 K 27
azathothruna #3 azathothruna
Desigualdad social la hipersexualizacion en la sociedad.
Si eso no se arregla, pues los incel haran un 9/11 o varios, en el futuro.
0 K 11
#2 mariopg
no será que le gustan tanto las armas a los que tienen un "arma" propia ridícula o no la pueden usar…
0 K 8
#4 Kuruñes3.0
Vaya pinta de pringao.
0 K 7

menéame