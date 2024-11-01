El odio letal de los célibes involuntarios

Las advertencias estaban ahí. Lex Ashton, de 19 años, había publicado en medios digitales su intención de causar un baño de sangre. En sus redes sociales se describía como una persona sola y resentida. En su perfil había fotos de armas y de la vestimenta negra que usó el día de la agresión. Su caso tiene similitudes con muchos tiroteos escolares en la Unión Americana. Pero en México, donde tenemos otros tipos de violencia, no habíamos visto algo así.