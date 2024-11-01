·
¿Qué ocurre REALMENTE a la longitud de Planck?
Es un video, no hay descripción escrita a no ser que sea una transcripción del audio del video. Y no la hay. Descripción de longitud menor que lo estipulado. El documento lo merece.
física
,
matemáticas
,
ciencia
,
realidad
,
belleza
ciencia
#1
diosmioporque
Brutal. No es el único video brutal de este canal, el anterior era aun más bestia. Echad un ojo a este canal de youtube. Belleza.
#2
xaxipiruli
parece muy buena la formulación y los temas que tratan. Gracias por la recomendación
