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#1
ombresaco
*
reintegros de 10x a todo el que haya comprado con tarjeta o con entrada nominal, y por defecto, sin esperar a denuncia individual. Y si no, multa similar.
Se iba a acabar rápido el juego.
Ahora mismo, les sale a ganar. Cobran de más, y a algunos se les devuelve. Es lógico que lo hagan.
2
K
37
#2
eugeniodl
*
No hay nada que hacer. Te obligarán a reclamar, incluso judicialmente, antes de devolver un duro.
Lo único correcto es no acudir.
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Se iba a acabar rápido el juego.
Ahora mismo, les sale a ganar. Cobran de más, y a algunos se les devuelve. Es lógico que lo hagan.
Lo único correcto es no acudir.