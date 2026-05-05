edición general
ombresaco #1 ombresaco *
reintegros de 10x a todo el que haya comprado con tarjeta o con entrada nominal, y por defecto, sin esperar a denuncia individual. Y si no, multa similar.

Se iba a acabar rápido el juego.

Ahora mismo, les sale a ganar. Cobran de más, y a algunos se les devuelve. Es lógico que lo hagan.
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#2 eugeniodl *
No hay nada que hacer. Te obligarán a reclamar, incluso judicialmente, antes de devolver un duro.
Lo único correcto es no acudir.
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menéame