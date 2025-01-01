·
Ocho detenidos de la misma familia en una pelea en un bar en Vallecas
La Policía Nacional ha detenido a ocho personas de la misma familia tras protagonizar una pelea en la terraza de un bar de Villa de Vallecas, según han confirmado fuentes policiales.
vallecas
reyerta
#1
DrEvil
Bonitas etiquetas
I see what you did there
Katos
Es como la chica del beso no voy a decir nada para no alimentar el racismo de la ultra derecha.
Pero... Si lo estas diciendo a gritos, además.
Elbaronrojo
¿Y por que ponen una foto de dos ninjas enmascarados sentados en una terraza de un bar? ¿Han sido japoneses?
