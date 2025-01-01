edición general
Ocho detenidos de la misma familia en una pelea en un bar en Vallecas

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas de la misma familia tras protagonizar una pelea en la terraza de un bar de Villa de Vallecas, según han confirmado fuentes policiales.

| etiquetas: vallecas , reyerta
3 comentarios
DrEvil #1 DrEvil *
Bonitas etiquetas #0

I see what you did there
#2 Katos
Es como la chica del beso no voy a decir nada para no alimentar el racismo de la ultra derecha.
Pero... Si lo estas diciendo a gritos, además.
Elbaronrojo #3 Elbaronrojo
¿Y por que ponen una foto de dos ninjas enmascarados sentados en una terraza de un bar? ¿Han sido japoneses? ¬¬
