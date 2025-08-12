Ocho comunidades combaten incendios con miles de evacuados y cuatro heridos en estado crítico

Una jornada más, los incendios acompañan en buena parte de España las altísimas temperaturas de una ola de calor que según la Aemet promete prolongarse hasta el próximo lunes 18 de agosto. Desde el día 3 de agosto se han producido múltiples grandes incendios forestales –aquellos en los que arden más de 500 hectáreas–, que se han agudizado con el paso de los días, especialmente a partir del 8 de este mes. Incendios en Ávila, Ourense, Cáceres, Badajoz, Zamora, dos en León, uno de ellos ha afectado completamente al paisaje protegido de Las Médulas