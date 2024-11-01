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Las obras clave de Platón
Platón (427-347 a.C.), uno de los pilares intelectuales de Occidente, dejó una herencia que sigue marcando el compás del pensamiento contemporáneo. Estas seis obras son la base de su corpus filosófico.
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