Le obligan a abandonar su piso de alquiler tras 10 años y tiene que volver a casa de su madre por la situación del mercado de la vivienda en Madrid

La escalada de los precios del alquiler no ha hecho más que complicar la búsqueda de un hogar para los más jovenes que buscan independizarse definitivamente. Según datos de la última entrega del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), muchos de ellos deben destinar, de media, el 92,3% de su sueldo para vivir solos en un piso alquilado. Algo que ha precipitado una caída en la emancipación de la población de entre 16 y 29 años en España. A ello se suma el precio de la vivienda, que continúa subiendo mes a mes
| etiquetas: obligan , abandonar , piso , alquiler , casa , madre , mercado , vivienda
La derechona pagando sueldos tan miserables a sus trabajadores que tienen que irse a vivir con sus padres con 39 años, tacatá.
Venga, fachillas, asomad "el bigote".
Porque si, si no te puedes permitir una casa, eres pobre.