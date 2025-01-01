edición general
Le obligan a abandonar su piso de alquiler tras 10 años y tiene que volver a casa de su madre por la situación del mercado de la vivienda en Madrid

La escalada de los precios del alquiler no ha hecho más que complicar la búsqueda de un hogar para los más jovenes que buscan independizarse definitivamente. Según datos de la última entrega del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), muchos de ellos deben destinar, de media, el 92,3% de su sueldo para vivir solos en un piso alquilado. Algo que ha precipitado una caída en la emancipación de la población de entre 16 y 29 años en España. A ello se suma el precio de la vivienda, que continúa subiendo mes a mes

Khanbaliq
Pues que le suban el sueldo , ES UNA REDACTORA DE ABC !!!!!!!!!!!!!!!!

La derechona pagando sueldos tan miserables a sus trabajadores que tienen que irse a vivir con sus padres con 39 años, tacatá.
sleep_timer
#2 La culpa es de perrosanxe en 3, 2, 1 ...

Venga, fachillas, asomad "el bigote".
shake-it
No entiendo la noticia. Quiero decir, en mi entorno eso está siendo tristemente habitual.
ContracomunistaCaudillo
Pues que se vaya a algún municipio de la periferia, qué quiere que le digan, como han hecho muchos cuando eran más jóvenes. No todo el mundo puede vivir en Madrid y menos en el distrito de Salamanca…
lonnegan
La gente siempre se ha comprado piso, la precariedad laboral y el miedo a alquilar siempre han ido de la mano. Ahora ni alquiler ni hipoteca. O te vas a vivir al monte o es imposible aspirar a comprarse una vivienda.
Chinchorro
Culpa de ella por ser pobre.
Porque si, si no te puedes permitir una casa, eres pobre.


Thelion
¿Y eso es noticia?
