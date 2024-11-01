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Los obispos pidieron a Abascal reunirse hace un año y no les contestó

Los obispos pidieron a Abascal reunirse hace un año y no les contestó

Los obispos españoles propusieron al presidente de Vox, Santiago Abascal, reunirse hace un año, y no obtuvieron respuesta, según ha revelado el secretario general de la Conferencia Episcopal España (CEE), Francisco César García Magán, este miércoles, en un encuentro con responsables de medios de comunicación. Concretamente, ha detallado que le emplazaron a tomar o un "café" o una "cerveza", una petición que no obtuvo ninguna réplica.

| etiquetas: vox , abascal , iglesia
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5 comentarios
5 2 0 K 73 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Los obispos pidieron a Abascal reunirse hace un año y no les contestó mucho trabajo pal Santivago. :roll:
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Guanarteme #5 Guanarteme
Es que estos voximanos son más de "aleluya, salvación, diosito quiere que aleje al demonio y me dé exito financiero y a mi pastor más"....

Que el catolicismo es una zurdada humanista que habla mucho de "amor al prójimo" y otras jipiadas por el estilo. :palm:
1 K 26
The_Ignorator #2 The_Ignorator
Porque a quien madruga Dios le ayuda....pero Santi es tan chulo que no necesita ayuda :troll:
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Apotropeo #1 Apotropeo
"" le emplazaron a tomar o un "café" o una "cerveza", una petición que no obtuvo ninguna réplica. ""

Sin especificar quien paga no creo que se presente.

:troll:
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makinavaja #4 makinavaja
#1 Entre ratas tacañas miserables anda el juego... :troll: :troll:
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menéame