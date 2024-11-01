Los obispos pidieron a Abascal reunirse hace un año y no les contestó

Los obispos españoles propusieron al presidente de Vox, Santiago Abascal, reunirse hace un año, y no obtuvieron respuesta, según ha revelado el secretario general de la Conferencia Episcopal España (CEE), Francisco César García Magán, este miércoles, en un encuentro con responsables de medios de comunicación. Concretamente, ha detallado que le emplazaron a tomar o un "café" o una "cerveza", una petición que no obtuvo ninguna réplica.
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Que el catolicismo es una zurdada humanista que habla mucho de "amor al prójimo" y otras jipiadas por el estilo.
Sin especificar quien paga no creo que se presente.