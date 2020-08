[ENG] NYC is dead forever. Here is why

Me encanta NYC. Cuando me vine por primera vez fue un como un sueño. Cada esquina era como un sueño hecho realidad. Muchísima personalidad, muchísimas historias [...] Ahora está completamente muerto. "Pero NYC siempre vuelve". No. No esta vez. "Pero es el centro financiero del mundo, las oportunidades volverán". No esta vez. "Pero NYC ha estado peor". No, no lo ha estado.