Nvidia lanza su propio OpenClaw

Una criatura original, medio torpe y medio fascinante, se sale de control. Después llegan decenas de variantes, cada una convencida de haber encontrado el arreglo definitivo y, cuando todo parece apuntar a una larga guerra evolutiva, aparece un depredador mucho mayor y reorganiza por completo la cadena alimentaria. OpenClaw ya había demostrado una idea decisiva: el siguiente salto de la inteligencia artificial no consiste solo en responder preguntas, sino en actuar sobre el mundo digital de forma autónoma. Hablamos de usar el navegador, el cor