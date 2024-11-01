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Nvidia lanza su propio OpenClaw

Nvidia lanza su propio OpenClaw

Una criatura original, medio torpe y medio fascinante, se sale de control. Después llegan decenas de variantes, cada una convencida de haber encontrado el arreglo definitivo y, cuando todo parece apuntar a una larga guerra evolutiva, aparece un depredador mucho mayor y reorganiza por completo la cadena alimentaria. OpenClaw ya había demostrado una idea decisiva: el siguiente salto de la inteligencia artificial no consiste solo en responder preguntas, sino en actuar sobre el mundo digital de forma autónoma. Hablamos de usar el navegador, el cor

| etiquetas: nvidia , openclaw
5 1 0 K 64 tecnología
3 comentarios
5 1 0 K 64 tecnología
hormiga_cartonera #1 hormiga_cartonera
Que sigan haciendo beta tester los early adopters yo me espero un par de temporadas. No tengo prisas.
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frankiegth #2 frankiegth *
Por alguna extraña razón cuanto más crecen este tipo de multinacionales más rechazo me producen. Acaban secuestrando la tecnología y poniéndola a su nombre, y lo que es peor, poniéndola a su exclusivo servicio. Recuerda un poco a las inmatriculaciones de la Iglesia católica española sobre bienes inmuebles.
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menéame