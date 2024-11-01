El nutricionista Pablo Ojeda: «Los espetos son proteína de calidad y clave para el corazón»

El divulgador recuerda las ventajas de este plato de pescado azul rico en omega 3 que aporta vitamina D, calcio y fósforo: «Es nutrición inteligente». Llegan los llamados 'meses sin R' y, con ellos, la temporada alta de uno de los platos más icónicos de la gastronomía malagueña. Y también ... de los más saludables. La creencia popular determina que es ahora (de mayo a agosto) cuando las sardinas alcanzan su punto óptimo. Véase: que están más grasas, más sabrosas y en su punto perfecto para ser ensartadas en una caña y asadas al calor de una