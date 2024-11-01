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El nutricionista Pablo Ojeda: «Los espetos son proteína de calidad y clave para el corazón»

El nutricionista Pablo Ojeda: «Los espetos son proteína de calidad y clave para el corazón»

El divulgador recuerda las ventajas de este plato de pescado azul rico en omega 3 que aporta vitamina D, calcio y fósforo: «Es nutrición inteligente». Llegan los llamados 'meses sin R' y, con ellos, la temporada alta de uno de los platos más icónicos de la gastronomía malagueña. Y también ... de los más saludables. La creencia popular determina que es ahora (de mayo a agosto) cuando las sardinas alcanzan su punto óptimo. Véase: que están más grasas, más sabrosas y en su punto perfecto para ser ensartadas en una caña y asadas al calor de una

| etiquetas: espetos , proteinas , calidad , clave , corazon
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10 comentarios
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TipejoGuti #1 TipejoGuti
Si el problema no son los espetos, el problema es que se han puesto en un plan que por un espeto te compras dos kilos de sardinas y te las haces en casa :roll:
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josde #5 josde
#1 Todo lo que sea comer y degustar algo fuera de casa son una pasada sus precios, comer hace un año en un restaurante normal valía 16€ hoy en el mismo sitio 25€
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robustiano #9 robustiano
#5 La inflación campando por sus espetos... :-P
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inventandonos #8 inventandonos
#1 ¿Comer pescado? Eso es de ricos. Yo solo miro las pescaderías como antes miraba las joyerías.
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arturios #10 arturios
#1 Yo descubrí hace años que tomarte una cerveza de super en casa es más barato que en los bares e incluso más que en una terraza con vistas al mar.
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josde #4 josde *
Y con votos de spam de los de abril del 2026 que eso dice mucho..
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Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Y una muy buena sangrada al bolsillo.
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#7 Sacianez
Menos mal que viene un nutricionista a decir lo que lleva años diciéndose sobre el pescado azul
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elgranpilaf #6 elgranpilaf
Tan bueno para el corazón no es porque te puede dar un yuyu al ver los precios
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#3 hackerman
Noticia pagada por el lobby pesquero ...
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menéame