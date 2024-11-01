"Nunca he tenido problemas": Un granjero defiende por qué Windows 95 sigue siendo su herramienta clave para clasificar huevos

Sorprendentemente, el granjero va un paso más allá y asegura que el programa que se apoya en Windows 95 es más fluido que otras versiones modernas, ya que afirma que los equipos actuales tardan más tiempo en arrancar. Además, su sistema no está conectado a internet y, por ello, los riesgos de seguridad se reducen al mínimo a pesar de ser tan antiguo. De esta forma, dicho caso ejemplifica a la perfección el clásico "si funciona, no lo toques", un mantra que se aplica en aquellos sectores en los que el software cumple su función a la perfección.