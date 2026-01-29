Los números con juegos entran en A Coruña: “Las matemáticas te encantan si sabes lo que son de verdad”

Largo tiempo hace desde que, por fortuna para los coruñeses más pequeños, los sistemas educativos han tornado de un modelo duro y clásico a uno más lúdico y personal. O lo que es lo mismo, se ha cambiado el clásico refrán de ‘la letra con sangre entra’ por una nueva forma de aprender, a través de juegos de mesa o puzzles, que tiendas de la ciudad como Crecer Creando o Doctor Panush reivindican hoy 29 de enero, Día Mundial del Rompecabezas, como forma de aprender jugando: “Las matemáticas te encantan si sabes lo que son de verdad”.