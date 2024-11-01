edición general
Nuevos récords del mundo de Rubik 3x3x3: Yiheng Wang (de 8 años), mejor promedio, 3,84 s y Xuanyi Geng (7 años), cubo más rápido, 3,05

Un método de 2003, antes considerado «imposible» por requerir memorizar con 800 algoritmos, clave en los nuevos récords.

| etiquetas: cubo rubik , récord , china
