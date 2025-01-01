edición general
¿Los nuevos modelos «a prueba de jailbreak» de OpenAI? Hackeados el primer día [ENG]

Apenas unas horas después de lanzar sus primeros modelos de código abierto en años, con la promesa de medidas de seguridad robustas, el GPT-OSS de OpenAI ha sido descifrado por el famoso jailbreaker de IA Pliny the Liberator quien publicó capturas de pantalla que mostraban a los modelos dando instrucciones para fabricar meta, cócteles molotov, agente nervioso VX y malware. La compañía incluso lanzó un reto de 500.000 dólares para ayudar a descubrir nuevas vulnerabilidades. Pliny decidió publicar sus hallazgos en lugar de compartirlas con OpenAi

2 comentarios
ur_quan_master #1 ur_quan_master
"instrucciones para fabricar meta".

¿ La substancia o la empresa? :-/
shinjikari #2 shinjikari
#1 Por seguridad de todos, espero que la sustancia :troll:
