Los nuevos emigrantes que se van de Baleares al no poder pagar una casa: "Gané una oposición y ni pude ocupar mi plaza...nos echan"

Dolma y José encarnan la nueva realidad de muchos ciudadanos de las Islas: obligados a irse a vivir lejos de su tierra por el desbocado precio de la vivienda. Cuentan su historia a EL MUNDO y se preguntan: "¿Por qué no se actúa para evitar que esto ocurra

Nos entretienen hablando del moro y panchito mientras los inmigrantes americanos, alemanes y británicos que suben los precios nadie los discute, nadie habla de ellos, tienen el 50% de mallorca, en zonas de la comunidad valenciana son el 50%

En EEUU los sionistas hacen el mismo debate de la inmigracion pobre mientras los ricos dejan sin casa a la gente, condiciones de mierda, fentanilo

Esto es la gobernanza de la secta satanica de billonarios  media
Ibiza va camino de ser la Isla de Pascua moderna.
Dentro de 500 años llegará alguien a la isla y pensará que las discotecas eran palacios o templos y no se explicará cómo la isla quedó desierta. Nunca imaginaría que un día emigraron el último médico y el último bombero y luego vino un huracán.
