Nuevo video viral de Irán se burla de la postura de Trump respecto al estrecho de Ormuz (eng)  

Irán ha intensificado su campaña de comunicación digital con la publicación de un vídeo generado por IA en el que se representa a Donald Trump como un personaje al estilo de los «Minions», inspirado en «Gru, mi villano favorito». El clip satírico se burla de la postura de Trump respecto al estrecho de Ormuz, una ruta petrolera mundial fundamental que actualmente se encuentra en el centro de crecientes tensiones geopolíticas. El vídeo, difundido por canales diplomáticos iraníes, muestra a Trump intentando ejercer control sobre el estrecho