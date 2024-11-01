El nuevo tablero de la derecha tras la irrupción de Aliança deja al PP desubicado en Catalunya

La sorprendente irrupción de Aliança Catalana en el último Baròmetre del CEO –el equivalente catalán al CIS– ha descolocado a PP y Vox, incapaces de disimular su shock al comprobar que la extrema derecha independentista se colocaría en unas elecciones como tercera fuerza, solo por detrás del PSC y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Lo que sí es cierto es que entre el Perro y Puchi, el que está muchísimo más en las últimas es Puchi. Ocho años haciendo el gilipollas y la performance, sin nada que huela a resultados. Por eso se hunde Junts.
El Perro ha sido muy listo dejando que Puchi se cociese en su propia salsa.
¿Qué les votase gente que critica abiertamente todo lo catalán y ya no digamos que odia su idioma?
Que una cosa es ser de derechas o de izquierdas y otra es votar a gente que despotrica de ti abiertamente solo porque vives en determinado sitio o hablas un idioma que a ellos no les gusta.
El fracaso del 'procés' no ha eliminado la frustración que había detrás. Y una frustración que no se satisface, cuando fracasa tomando un enemigo, se busca otro.
AC tiene una leve mayoría de votantes no independentistas. Lo que evidencia que ya no cuela que España tenga la culpa de todos los males de Cataluña. Se intentó, se hizo el bobo, y poco a poco ha ido cundiendo esa sensación de fracaso. Siguiente frente, el de la falta de vivienda, y el abuso de la inmigración. Aunque suene… » ver todo el comentario