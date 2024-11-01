Nuevo y preciso mapa del Ártico (1690)

Este mapa del polo norte forma parte del Atlas Menor, publicado por Nicolaes Visscher II en 1690. En el mapa se muestra el Ártico con los conocimientos que se tenía a finales del siglo XVII. A diferencia del mapa del Polo Norte de Mercator, este mapa no elucubra sobre cómo pueden ser las zonas no exploradas y las deja sin cartografiar. Es interesante cómo aparece Groenlandia como una continuidad de Canadá, aunque la isla de Baffin sí que se muestra como una isla. Del mismo modo, Nueva Zembla también aparece como una península del norte de Rus