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El nuevo plan de Ayuso sobre residencias públicas choca con el "desmantelamiento" del sistema y el año "preelectoral"

El nuevo plan de Ayuso sobre residencias públicas choca con el "desmantelamiento" del sistema y el año "preelectoral"

La gestión en las residencias de mayores públicas de la Comunidad de Madrid es una cuestión que más discusión ha perpetrado entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la oposición de izquierdas durante los últimos años. Ahora, con el nuevo Plan Residencial 40-40, al acudir a la letra pequeña de esta programática, tanto PSOE y Más Madrid, como asociaciones que velan por la dignidad de los mayores, han situado en el centro de la mesa de debate las deficiencias que perciben.

| etiquetas: madrid , residencias , mayores , atención , economía
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2 comentarios
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Moderdonia #1 Moderdonia
Al plan lo llamarán solución final. Siguiendo la Normativa ISA 7291.
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#2 kondnado
La foto ya indica lo que va a hacer sobre las residencias.
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menéame