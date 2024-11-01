El nuevo plan de Ayuso sobre residencias públicas choca con el "desmantelamiento" del sistema y el año "preelectoral"

La gestión en las residencias de mayores públicas de la Comunidad de Madrid es una cuestión que más discusión ha perpetrado entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la oposición de izquierdas durante los últimos años. Ahora, con el nuevo Plan Residencial 40-40, al acudir a la letra pequeña de esta programática, tanto PSOE y Más Madrid, como asociaciones que velan por la dignidad de los mayores, han situado en el centro de la mesa de debate las deficiencias que perciben.