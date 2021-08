Un nuevo libro revisita la versión de los conquistadores sobre la caída de los aztecas [ING]

Mundy, profesora de historia del arte que se especializa en la América precolombina, cuestiona a Cortés en un nuevo libro publicado este verano, The Death of Aztec Tenochtitlan, the Life of Mexico City (University of Texas Press, 2015). En él, Mundy sostiene que la caída del poderoso imperio azteca no fue una victoria clara para España. Tenochtitlan no fue completamente destruida por los conquistadores. Además, siguió siendo una ciudad claramente amerindia gobernada por las élites aztecas décadas después de la invasión española.