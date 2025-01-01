Nuevo golpe de Moreno Bonilla a la educación pública andaluza: adiós a los auxiliares de conversación

El alumnado andaluz de la escuela pública vuelve a ser el gran perjudicado de los recortes del PP. Moreno Bonilla ha decidido suprimir los auxiliares de conversación nativos, una figura fundamental que durante más de 25 años ha enriquecido las aulas bilingües de Andalucía. A partir del curso 2025-2026, por primera vez en décadas, ningún centro público contará con estos jóvenes que ayudaban a mejorar el aprendizaje de idiomas. Una decisión que supone menos apoyo en clase, menos oportunidades para el alumnado y más desigualdad.