Nuevo golpe de Moreno Bonilla a la educación pública andaluza: adiós a los auxiliares de conversación

El alumnado andaluz de la escuela pública vuelve a ser el gran perjudicado de los recortes del PP. Moreno Bonilla ha decidido suprimir los auxiliares de conversación nativos, una figura fundamental que durante más de 25 años ha enriquecido las aulas bilingües de Andalucía. A partir del curso 2025-2026, por primera vez en décadas, ningún centro público contará con estos jóvenes que ayudaban a mejorar el aprendizaje de idiomas. Una decisión que supone menos apoyo en clase, menos oportunidades para el alumnado y más desigualdad.
Y eso es algo que parece que la izquierda les revienta. ¿De verdad creéis que la paleta esa de Marichusma Mopongo tiene alguna posibilidad?
En Andalucía no queremos socialismo, ya hemos sufrido bastante con él.
La retirada de este recurso fundamental se produce tras las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo, debido a irregularidades en la situación administrativa, migratoria y contractual de las personas participantes en el programa. Lejos de buscar soluciones justas y respetuosas con los derechos laborales, el Gobierno andaluz opta por el camino más fácil: eliminar un programa que contribuía significativamente al aprendizaje de lenguas extranjeras y a la apertura internacional de nuestros centros.
Pero quitar esto... otro clavo más para la educación pública...
Ah, no, que en este país nadie baja la carga impositiva de forma significativa
Bajárselos a los pobres.... (¿de donde va a salir el dinero para los contratos superhinchados de precio con las empresas de los amigotes?)
La educación en este país está fatal, y todo parte de los profesores que solo están ahí para trincar dos meses de vacaciones en verano, y todas las navidades, puentes y semanas santas que puedan.
Los chavales les dan igual, y encima desde el ministerio, se legisla para que de igual lo que aprueben o no, que pasen de curso igual.