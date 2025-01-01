edición general
23 meneos
24 clics
Nuevo golpe de Moreno Bonilla a la educación pública andaluza: adiós a los auxiliares de conversación

Nuevo golpe de Moreno Bonilla a la educación pública andaluza: adiós a los auxiliares de conversación

El alumnado andaluz de la escuela pública vuelve a ser el gran perjudicado de los recortes del PP. Moreno Bonilla ha decidido suprimir los auxiliares de conversación nativos, una figura fundamental que durante más de 25 años ha enriquecido las aulas bilingües de Andalucía. A partir del curso 2025-2026, por primera vez en décadas, ningún centro público contará con estos jóvenes que ayudaban a mejorar el aprendizaje de idiomas. Una decisión que supone menos apoyo en clase, menos oportunidades para el alumnado y más desigualdad.

| etiquetas: educación pública , idiomas , recortes , pp
19 4 0 K 221 politica
9 comentarios
19 4 0 K 221 politica
manuelpepito #4 manuelpepito
Gracias a los andaluces pobres que han votado al defensor de los ricos
3 K 69
Sandilo #8 Sandilo
#4 Como andaluz os puedo garantizar que por más bulos que lancéis desde la izquierda el avance de Andalucía desde que no deshicimos de la lacra ladrona traidora y corrupta de la PSOE de los Eres el avance de Andalucía ha sido brutal.

Y eso es algo que parece que la izquierda les revienta. ¿De verdad creéis que la paleta esa de Marichusma Mopongo tiene alguna posibilidad?

En Andalucía no queremos socialismo, ya hemos sufrido bastante con él.
0 K 6
#3 _219 *
La figura del auxiliar de conversación está presente en las aulas públicas de la mayoría de países europeos. Podéis ver los detalles en la convocatoria: www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/genera
2 K 41
#1 _219
El mensaje del PP a los padres de alumnos de la enseñanza pública: El que quiera aprender correctamente un idioma extranjero que se pague una academia privada.
1 K 31
luspagnolu #6 luspagnolu
Y todo porque el Ministerio de Trabajo les dijo que no podía tenerlos explotados:
educacion.ustea.org/comunicado-de-ustea-ante-la-supresion-del-programa

La retirada de este recurso fundamental se produce tras las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo, debido a irregularidades en la situación administrativa, migratoria y contractual de las personas participantes en el programa. Lejos de buscar soluciones justas y respetuosas con los derechos laborales, el Gobierno andaluz opta por el camino más fácil: eliminar un programa que contribuía significativamente al aprendizaje de lenguas extranjeras y a la apertura internacional de nuestros centros.
0 K 20
borre #5 borre
Anda que no me lo pasé yo bien un par de años gracias a ellos mientras estudiaba en la uni y mejoraba el inglés. Y uno de mis mejores amigos, gracias a eso, vino de California a probar, y después de un año en el que encima conoció a su futura mujer (ella, de Erasmus) se fue con ella para Alemania, Pepe. Y allí que está.

Perdón por el tochaco.

Pero quitar esto... otro clavo más para la educación pública...
0 K 10
#2 endy *
Supongo que a los andaluces les bajarán los impuestos por esa reducción de gasto.
Ah, no, que en este país nadie baja la carga impositiva de forma significativa
0 K 7
#7 MPR *
#2 Ya se la bajaron, hace tiempo, a los que importan, los ricos, empezando por el impuesto de Sucesiones.

Bajárselos a los pobres.... xD (¿de donde va a salir el dinero para los contratos superhinchados de precio con las empresas de los amigotes?)
0 K 7
#9 Crtx89
Llevan 25 años instaurados y los chavales salen hablando un inglés igual de mal que antes. Es una figura que no sirve para andar, habría que buscar otros método.

La educación en este país está fatal, y todo parte de los profesores que solo están ahí para trincar dos meses de vacaciones en verano, y todas las navidades, puentes y semanas santas que puedan.
Los chavales les dan igual, y encima desde el ministerio, se legisla para que de igual lo que aprueben o no, que pasen de curso igual.
0 K 6

menéame