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El nuevo frente de la desinformación sanitaria: los "falsos médicos" creados con inteligencia artificial

El nuevo frente de la desinformación sanitaria: los "falsos médicos" creados con inteligencia artificial

Muchas de las recomendaciones difundidas por estos perfiles carecen de respaldo científico. "Cinco chequeos que nunca me haría después de los 65". "Limpia el colon de gases y heces atascadas de forma más sostenible que muchos medicamentos". Los mensajes suenan contundentes, cercanos y, sobre todo, médicos. Sin embargo, detrás de estos consejos no hay especialistas reales, sino perfiles generados con inteligencia artificial que se multiplican en redes sociales y acumulan millones de visualizaciones.

| etiquetas: desinformación , sanitaria , falsos , médicos , creados , ia
7 3 0 K 120 bienestar
1 comentarios
7 3 0 K 120 bienestar
  1. sotillo #1 sotillo
    El mayor frente de los médicos es el trato que le estamos dando y no cuento el aumento de agresiones
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menéame