Nuevo estudio revela una preocupante respuesta de las estrellas de mar a una neurotoxina

Durante los últimos meses el sur de California ha lidiado con una proliferación de algas dañinas que producen ácido domoico (DA por sus singlas en inglés), causando la muerte o intoxicación de miles de animales marinos. Pero esta región no es la única. Los brotes problemáticos de DA, un aminoácido natural que también es una potente neurotoxina, son cada vez más comunes a lo largo de las costas oeste y este de Estados Unidos. El DA puede entrar en la red trófica al ser consumido por organismos filtradores como los mejillones y luego acumularse