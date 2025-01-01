edición general
5 meneos
7 clics
Nuevo estudio confirma que reforestar los trópicos es hasta 9 veces más eficaz para enfriar el planeta que en regiones frías, los árboles tropicales enfrían más y arden menos

Nuevo estudio confirma que reforestar los trópicos es hasta 9 veces más eficaz para enfriar el planeta que en regiones frías, los árboles tropicales enfrían más y arden menos

El estudio, publicado en npj Climate and Atmospheric Science, analizó los efectos físicos —más allá del secuestro de carbono— de plantar árboles en distintas latitudes. En lugares cálidos y húmedos, como la Amazonía, el Congo o el sudeste asiático, los árboles crecen todo el año, liberan más vapor de agua y enfrían más. En cambio, en zonas frías o secas, el efecto puede ser el contrario: aumento de temperatura local por absorción solar y menor evapotranspiración. Además, el vapor de agua generado favorece la formación de nubes, lo que reduce la

| etiquetas: árboles , plantación , sabana , trópico , enfriamiento
4 1 0 K 59 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 59 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los administradores de menéame persiguen usuarios, en concreto a mi, por denunciar cosas, me están persiguiendo en la vida privada, tened cuidado, esto es un peligro para todos!!!!!!
1 K 19

menéame