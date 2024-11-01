Nuevo descubrimiento en Göbekli Tepe: sale a la luz una estatuilla que podría tener 9.000 años de historia

Durante los trabajos de restauración de la Estructura C del famoso yacimiento de Göbekli Tepe, en Turquía un equipo de arqueólogos ha sacado a la luz una estatuilla votiva que estaba incrustada de un modo muy singular en una de las paredes de una estancia... Los expertos también han destacado que esta curiosa práctica se parece mucho a la disposición de las estatuas encontradas en el yacimiento de Karahantepe, que pertenece al complejo Taş Tepeler (Colinas de Piedra).