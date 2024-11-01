edición general
Nuevo concepto de cohete nuclear podría reducir a la mitad el tiempo de viaje a Marte [ENG]

Ingenieros de la Universidad Estatal de Ohio están desarrollando una nueva forma de propulsar motores de cohetes, utilizando uranio líquido para una forma de propulsión nuclear más rápida y eficiente que podría permitir viajes de ida y vuelta a Marte en un solo año. La propulsión térmica nuclear está actualmente a la vanguardia de las nuevas tecnologías de motores que buscan reducir significativamente el tiempo de viaje al tiempo que permiten cargas útiles más pesadas.

YoSoyTuPadre
Un plan sin fisuras en caso de fallo

Black_Txipiron
#1 pues tendremos una "supernova" no conocida hasta ahora.

bizcobollo
#1 Lo que no sería es "un plan sin fisión"

OCLuis
Que le pongan 4 asientos y manden para allá a trump, putin, notanyahoo y a la wonder legend, que los habitantes de esta roca queremos vivir en paz.

_3948
También seha optado por la opción de no frenar además de eliminar las órbitas , pasando a ser un viaje más rápido y económico


