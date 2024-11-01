Nuevo concepto de cohete nuclear podría reducir a la mitad el tiempo de viaje a Marte [ENG]

Ingenieros de la Universidad Estatal de Ohio están desarrollando una nueva forma de propulsar motores de cohetes, utilizando uranio líquido para una forma de propulsión nuclear más rápida y eficiente que podría permitir viajes de ida y vuelta a Marte en un solo año. La propulsión térmica nuclear está actualmente a la vanguardia de las nuevas tecnologías de motores que buscan reducir significativamente el tiempo de viaje al tiempo que permiten cargas útiles más pesadas.
| etiquetas: cohetes , energia nuclear , viajes espaciales , marte