Nuevo colapso de tráfico en las entradas y salidas de València con 60 kilómetros de atascos

Un accidente y numerosos atascos complican especialmente la circulación a primera hora de hoy en las principales arterias del área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#3 Que va a decir alguien que se llama "el dinero no es de nadie"

Que cuando se muestra como funciona la competencia y que la derecha actúa constantemente para eliminar competencia es una conspiracion pero simplemente es la aplicación de la filosofía de bernard shaw: "todo es competencia"

Obviamente esta gente te dice que el cambio climático no existe, que es un invento, que la realidad es geoingenería y que la aplicación de principios básicos de la economía actual es conspiración

Todo al revés para alejarte de la verdad el poder, quedarse tu dinero y en casos como los de valencia masacre muerte y destrucción
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Las gasolineras de empresarios amigos del PP, las vtc de amigos del PP y gente de Vox

Todo el verano sin aire acondicionado en el metro, los autobuses colapsados

Colapsan el tráfico constantemente para hacer dinero en Valencia

La maquinaria de usar nuestras vidas para hacer negocios no cambia ni con cientos de muertos
the_fuck_right #2 the_fuck_right
#1 no se entiende nada tu mensaje, no lo digo por una opinión u otra, solo veo que críticas al PPVox pero no el porqué o qué relación tiene con el atasco
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue *
#2 se prioriza el vehículo privado para que las gasolineras hagan dinero, vtc haga dinero sobre el transporte público

Si no entiendes comentarios la IA también te los explica, por si te pasa normalmente igual es un problema cognitivo
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos *
#2 Posiblemente sea un tema de drogas. Yo me he comido la hora y media de atasco en algo que suelo hacerme en unos 25 mintuos.

Paciencia y punto. Ha sido por un puto accidente justo en hora punta. Si a eso le sumamos los mirones y los atontaos que van a 80 por la izquierda. Pues la tenemos liada en plena hora punta.
ChatGPT #7 ChatGPT
#5 meneo en el que el primer comentario es azul, meneo en el que te quieren vender una moto
rojelio #8 rojelio
#1 Creo que no acabas de entender que usar este tipo de noticias para poner después este tipo de mensajes es, como poco, contraproducente. Tú mismo.
platypu #9 platypu
#8 Hace siempre lo mismo. Se cree que es alguien importante o algo
