¿Nuevo caso de balconning? Un joven británico cae desde el tercer piso de un hotel en Ibiza

Un joven británico de 22 años permanece hospitalizado en estado grave después de precipitarse desde un tercer piso del hotel Marco Polo, en Sant Antoni de Portmany (Ibiza). ...

Cuando a los guiris les pones estas noticias y te ríes de ellos les da tal vergüenza ajena que los espantamos
O eso o hizo parapente sin parapente xD
<<se desconoce si la víctima había consumido alcohol o drogas en el momento del accidente>>

Es que si lo hizo sereno pierde toda la gracia.
Ventaning en todo caso, viendo la foto del hotel
#2 borrachos no distinguen, pole a balconing
#2 Por detrás tiene balcones que dan a la piscina. Es un clásico.
¿Dónde está el problema o la noticia? Son sus costumbres y hay que respetarlas.
Precipitarse siempre es malo
#4 Has estado fino ahí
