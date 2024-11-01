Nuevo atentado en Rusia: la explosión de un coche bomba en Moscú deja tres muertos  

Un coche bomba explotó este miércoles en el sur de Moscú, en un nuevo incidente que vuelve a disparar la alarma de seguridad en la capital rusa. La detonación se produjo en el mismo distrito donde, apenas dos días antes, un general del ejército ruso murió tras la explosión de otro vehículo. Según informaciones difundidas por canales rusos de Telegram, entre ellos Baza, el estallido ocurrió cerca de una comisaría de policía. Inicialmente se informó de un agente gravemente herido...
| etiquetas: atentado , terrorismo , moscú , rusia
De acuerdo con la investigación preliminar, los agentes se acercaron a un individuo sospechoso junto a un vehículo oficial cuando se activó el artefacto explosivo. Los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo, acordonaron la zona y analizan grabaciones de cámaras de seguridad. La Fiscalía de Moscú ha asumido el control del caso y ya se ha abierto un proceso penal.