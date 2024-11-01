Nuevo atentado en Rusia: la explosión de un coche bomba en Moscú deja tres muertos  

Un coche bomba explotó este miércoles en el sur de Moscú, en un nuevo incidente que vuelve a disparar la alarma de seguridad en la capital rusa. La detonación se produjo en el mismo distrito donde, apenas dos días antes, un general del ejército ruso murió tras la explosión de otro vehículo. Según informaciones difundidas por canales rusos de Telegram, entre ellos Baza, el estallido ocurrió cerca de una comisaría de policía. Inicialmente se informó de un agente gravemente herido...