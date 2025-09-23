edición general
Nueve vocales progresistas censuran las críticas del Gobierno de Ayuso a la jueza del caso de González Amador

Los consejeros consultados consideran que señalar a la jueza Carmen Rodríguez-Medel pone en riesgo la independencia judicial al ignorar las reglas básicas del funcionamiento de los tribunales. La asociación de jueces, Francisco de Vitoria- la segunda de la carrera-, tampoco comparte las palabras de Miguel Ángel Rodríguez. En un mensaje en la red X señalan que “es inaceptable que un alto cargo político señale y acuse a una jueza que cumple con su labor porque discrepe del contenido de una resolución."

Chinchorro #2 Chinchorro
Los jueces conservadores están diciendo más con su silencio que con cualquier declaración que hubieran hecho.
mariKarmo #1 mariKarmo
Y los conservadores? a callar como putas?
beltzak #4 beltzak
#1 Be water my friend.

You put water in a conservative, you become a conservative.

You put water in a whore, you become a whore.

You put water in a box, you become Vox.

xD
reivaj01 #5 reivaj01
Todos los jueces conservadores está ahora mismo en sendas manifestaciones a las puertas de sus tribunales en protesta por ello.
Esa es la razón por la que todavía no hemos oído sus críticas, pero van a ser tremendas. Seguro que empiezan con la frase de no mezclar la política con la judicatura.
aruleno #3 aruleno *
Ahora las asociaciones de jueces saldrán en tromba y en todas las teles a censurar este hecho. O no, seguramente no. Pero luego tenemos que creernos que son imparciales.
#6 endy *
¿Y las consonantes qué dicen?
