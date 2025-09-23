Nueve vocales progresistas censuran las críticas del Gobierno de Ayuso a la jueza del caso de González Amador

Los consejeros consultados consideran que señalar a la jueza Carmen Rodríguez-Medel pone en riesgo la independencia judicial al ignorar las reglas básicas del funcionamiento de los tribunales. La asociación de jueces, Francisco de Vitoria- la segunda de la carrera-, tampoco comparte las palabras de Miguel Ángel Rodríguez. En un mensaje en la red X señalan que “es inaceptable que un alto cargo político señale y acuse a una jueza que cumple con su labor porque discrepe del contenido de una resolución."