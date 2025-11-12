edición general
Nueve detenidos de una organización con sede en Alcalá de los Gazules que utilizaba drones para traficar con hachís desde Marruecos

La organización operaba con tecnología avanzada y vuelos nocturnos para el contrabando de drogas a más de 200 kilómetros de distancia

