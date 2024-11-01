Nuevas pintadas antisemitas en Castrillo Mota de Judíos: su alcalde denuncia "acoso"

El municipio burgalés volvía a amanecer con enormes grafitis que lo acusan de estar "hermanados con genocidas", en referencia a la vinculación del pueblo con Israel. Lorenzo Rodríguez lamenta que haya quienes "defienden sus ideales perjudicando a los pueblos y a sus vecinos"
Correcto. Se cambió el nombre hace poco por ser un poco cafre. Y no es lo mismo un judío que un sionista (de hecho, cada día estoy más convencido que hay más sionistas entre los cristianos que entre los judíos)
A saber de quien depende el valle El pueblo dependía del ayuntamiento.
Es como si digo Antifascista y uno de VOX se da por aludido...
A mi cuando alguien gruta "al ladrón!" No me da por correr....
Voto erronea, lo siento, no tengo nada contra #0 pero es que aquí, el que se de por aludido..
Apellidos con más historia que Matamoros pocos.