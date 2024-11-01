edición general
Nuevas pintadas antisemitas en Castrillo Mota de Judíos: su alcalde denuncia "acoso"

El municipio burgalés volvía a amanecer con enormes grafitis que lo acusan de estar "hermanados con genocidas", en referencia a la vinculación del pueblo con Israel. Lorenzo Rodríguez lamenta que haya quienes "defienden sus ideales perjudicando a los pueblos y a sus vecinos"

manuelnw
Ese pueblo se llamaba antes Castrillo Matajudíos.
HeilHynkel
#4

Correcto. Se cambió el nombre hace poco por ser un poco cafre. Y no es lo mismo un judío que un sionista (de hecho, cada día estoy más convencido que hay más sionistas entre los cristianos que entre los judíos)
manuelnw
#5 Cierto. También es cierto que no se ha cambiado el de “Valle de Matamoros”
HeilHynkel
#7

A saber de quien depende el valle ;) El pueblo dependía del ayuntamiento.
manuelnw
#10 Bueno, Valle de Matamoros es un pueblo. Imagino que tendrá su alcalde o alcaldesa.
Katos
#4 ¿ quieres que te cuente un secreto de 800 años?.
manuelnw
#12 Vale
meta
La verdad que no veo mucho antisemitismo en esa foto.
Magog
¿Antisemita? Ahí no pone nada contra los judios
Es como si digo Antifascista y uno de VOX se da por aludido...

A mi cuando alguien gruta "al ladrón!" No me da por correr....

Voto erronea, lo siento, no tengo nada contra #0 pero es que aquí, el que se de por aludido..
manuelnw
#1 es el comodín
CharlesBrowson
algo cazurro, o desiquilibrado, de esos que vemos que mucho pro palestina pero pueden ver eurovision o a ir a festivales del ppk ese, o como se diga, pero apretando mucho los puñitos, pero ya luego joder al vecino...ahi...allahu akbar, que por aqui vemos unos cuantos
sliana
matajdios, cuelgamoros, matamoros... estamos sembraos
Katos
#8 y?. Acaso no se mataban, no se colgaba no se sembraban??. Ahh no eso último, no iba.
asola33
#8 Ahora me he enterado de que Cuelgamuros era Cuelga Moros. Gracias.
MadalenaBrava
Que diga claramente el alcalde con un bando que condena el genocidio del pueblo Palestino a manos de Israel y solucionado.
Katos
pues no entiendo la paletez de negar tu propia historia y de donde vienes.

Apellidos con más historia que Matamoros pocos.
