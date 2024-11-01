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Nuevas noticias sobre las dietas vegetarianas y el riesgo de cáncer

Nuevas noticias sobre las dietas vegetarianas y el riesgo de cáncer

Un artículo publicado en el Financial Times analiza un extenso estudio realizado por la Universidad de Oxford sobre la relación entre el consumo de carne y el riesgo de padecer cáncer. El Financial Times titula y subtitula: «Los vegetarianos tienen un menor riesgo de sufrir cinco tipos de cáncer, según un estudio». Los consumidores de carne tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama, de próstata y de riñón, afirman los científicos.

| etiquetas: vegetales , diera , cancer
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3 comentarios
4 1 1 K 35 ciencia
Skiner #1 Skiner *
Las dietas vegetarianas tendrán un poco menos de posibilidades de desarrollar cáncer.
Pero tienen muchas posibilidades de desarrollar una depresión por tristeza absoluta en la dieta :troll:
(Come variado, de buena calidad y sin exagerar las cantidades y estarás razonablemente sano)
Eso lo dicen todos los estudios y médicos.
Hay que desterrar de una vez por todas el cuento de las dietas que no sirve para nada, excepto para que la gente lo pase mal.
A no ser que haya una razón médica que lo justifique una personal normal tiene que comer normal sin hacer ningún tipo de dieta.
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#2 Assoka
Ahora añade al estudio las posibilidades que tienen los veganos de desarrollar anemias, osteopenia, retraso en el crecimiento en niños, irritabilidad, fatiga crónica, alteraciones menstruales, etc.
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#3 Pitchford
Puede haber más diferencia en cuanto a salubridad de dieta entre dos veganos que entre un vegano y un omnívoro. Lo malo son niveles altos de ultraprocesados y sustancias extractadas. Lo mejor: alimentos naturales, no en exceso, mayormente plantas.
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