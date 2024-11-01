Nuevas noticias sobre las dietas vegetarianas y el riesgo de cáncer

Un artículo publicado en el Financial Times analiza un extenso estudio realizado por la Universidad de Oxford sobre la relación entre el consumo de carne y el riesgo de padecer cáncer. El Financial Times titula y subtitula: «Los vegetarianos tienen un menor riesgo de sufrir cinco tipos de cáncer, según un estudio». Los consumidores de carne tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama, de próstata y de riñón, afirman los científicos.
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Pero tienen muchas posibilidades de desarrollar una depresión por tristeza absoluta en la dieta
(Come variado, de buena calidad y sin exagerar las cantidades y estarás razonablemente sano)
Eso lo dicen todos los estudios y médicos.
Hay que desterrar de una vez por todas el cuento de las dietas que no sirve para nada, excepto para que la gente lo pase mal.
A no ser que haya una razón médica que lo justifique una personal normal tiene que comer normal sin hacer ningún tipo de dieta.