Nuevas noticias sobre las dietas vegetarianas y el riesgo de cáncer

Un artículo publicado en el Financial Times analiza un extenso estudio realizado por la Universidad de Oxford sobre la relación entre el consumo de carne y el riesgo de padecer cáncer. El Financial Times titula y subtitula: «Los vegetarianos tienen un menor riesgo de sufrir cinco tipos de cáncer, según un estudio». Los consumidores de carne tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama, de próstata y de riñón, afirman los científicos.