Nuevas medidas laborales vigentes para la fase 1 del COVID-19

Algunos territorios ya han entrado en la fase 1 de la denominada como "desescalada", que por lo visto no se podía llamar reducción, disminución, descenso o reajuste porque son palabras viejas y sospechosas porque no acaban en "a". Todos habréis oído en la tele que en fase 1 se permite abrir a las terrazas al 50%, comercios al 30%, etc. Pero dentro de la fase 1 hay también otras medidas generales de carácter laboral ya vigentes en los territorios que ya están en la fase 1.