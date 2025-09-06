Las nuevas horas reveladas por Vilaplana contradicen una de las versiones de Mazón

El baile de horas de la jornada de Carlos Mazón el 29-O continúa diez meses después. La "Carta abierta" de Maribel Vilaplana revela un nuevo horario del final de la comida de trabajo que la periodista y consejera y portavoz del Levante UD mantuvo con el presidente de la Generalitat en las horas clave del 29 de octubre.