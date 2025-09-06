edición general
Las nuevas horas reveladas por Vilaplana contradicen una de las versiones de Mazón

El baile de horas de la jornada de Carlos Mazón el 29-O continúa diez meses después. La "Carta abierta" de Maribel Vilaplana revela un nuevo horario del final de la comida de trabajo que la periodista y consejera y portavoz del Levante UD mantuvo con el presidente de la Generalitat en las horas clave del 29 de octubre.

Y aquí estamos discutiendo las horas y no discutiendo porqué la AEMET y el modelo suizo dieron aviso 1 semana antes y no se hizo nada

Porqué 7 días más tarde la alerta volvió a llegar tarde o porqué el 1 de julio llegaron tarde

Porqué seguimos sin bomberos

Porqué todos estos patrones de comportamiento no se discute, de hecho yo que lo señalo soy el señalado
woody_alien #3 woody_alien
¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir GENOCIDIOOOOO?
#1 sarri
Desde la Generalitat han emitido una nota de prensa en respuesta:
"Pues claro que contradice una de las versiones, si hemos dado media docena que eran contradictorias entre si no podía ser de otra manera" :troll:
alfon_sico #5 alfon_sico
Vilaplana ha dicho que estuvo hasta las 18:30 o 18:45 en el ventorro pero no indica si estaba sola o acompañada por los camareros

El equipo de Mazón enviando la respuesta en 3, 2, 1
#4 sarri
Que esté de acuerdo con lo que dices de los avisos o los modelos (sóc d'aci i vaig flipar el 29 camí del curro que no digueren res en lo que anunciava l'AEMET feia dies), no quita que suba esto por que parece guionizado por Berlanga.
